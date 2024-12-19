Selçuk’ta tacizci öğretmen tutuklandı

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Sınıf öğretmeni Y.Ş.'nin, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Skandal olayda, sınıf öğretmeni 5 öğrencisine taciz iddiası ile nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklanan tacizci öğretmen hakkında ilk olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, çocuklarının sınıf öğretmenleri tarafından istismara uğradığını iddia etti.

Tutuklanan öğretmen Y. Ş.

Öte yandan tutuklanan öğretmenin, Eğitim İş Sendikası'nın Selçuk temsilcisi olduğu öğrenildi. Velilerin şikayeti sonrası soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi. Sınıf öğretmeni Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma ve velilerin iddiası sonrası öğretmen, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı