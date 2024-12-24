Cezaevlerinde her suçlu eşittir

İzmir'de cezaevi kampüsü içinde bulunan lojmanın bahçesinde 11 yıl önce silahla vurulan ve kendisini Alaattin Çakıcı'nın vurdurduğunu söyleyen 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı 42 yıllık hizmet süresinin ardından emekli oldu. Çapacı YENİ ASIR'a cezaevleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 25 Mayıs 2013 günü uğradığı silahlı saldırı ardından hastanede tedavi altına alınan Çapacı, Alaattin Çakıcı'dan şikayetçi olmuştu.

Alaattin Çakıcı, 2020 yılında tahliye oldu.

'SUÇ KAPIDA KALIR'

Çakıcı ile şu anda hiçbir sorunun olmadığını ve dostça ayrıldıklarını belirten Çapacı, "Cezaevi içinde her şey biter ve herkes eşittir. Suçluların cezaevi duvarları içinde en iyi şekilde cezasını bitirmesini sağlarız. Benim yönetimimde personelime hep şunu söyledim, kimse buraya gelmek istemez, buraya onları getiren koşullara ve ortama bakmak lazım. O yüzden suç cezaevi kapısında kalır. Mahkuma kötü bakışı bile işkence sayarım.

Danıştay saldırısı zanlısı Alpaslan Arslan

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir mahkuma kötü davranılmaz, bizim kırmızı çizgimiz budur. Ben Suriye'deki cezaevlerini görünce neden ödül aldığımızı daha iyi anladım. Mesela kahvaltıda sucuklu yumurta verdim diye gündem olmuştu. Tüm mahkumlar ve yakınları bile şaşırmıştı. Bizim cezaevleri dünyaya örnk cezaevleridir.

Kartal Demirağ, Turgut Özal'ı vurmuştu.

Görev yaptığım dönemde, Alaatin Çakıcı'dan Turgut Özal'a suikast yapan Kartal Demirağ'a, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alpaslan Arslan'dan Casusluk operasyonunda bir numara olan Bilgin Özkaynak'a ve PKK terör suçlularına kadar hepsinin müdürlüğünü yaptım" dedi.

Ayhan Çapacı, 2013 yılında silahlı saldırıya uğradı

STANDARTLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan birçok cezaevinde müdürlük yaptığını belirten Ayhan Çapacı, Suriye'deki cezaevi haberlerini gördüğünde kendisinin bile ekrana bakamadığını, insanlara yapılanları duyunca inanamadığını belirtti. Cezaevi değil işkence ve korku evi diye adlandırdığı cezaevlerinden sonra Türkiye'deki cezaevlerinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca cezaevi yönetimi ve personeline güvense bile sık sık onlarla sohbet ettiklerini, sorunları da çözmek için uğraştığını söyledi.

Casusluk davası sanığı Bilgin Özkaynak

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

ÇAPACI'NIN vurulmasının ardından, olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, silahlı saldırının bir gün öncesinde Ayhan Çapacı ile tartışan hükümlü Alaattin Çakıcı'nın masaya elini vurarak, "Sen bana cinnet mi geçirteceksin, 3 kez kalp krizi geçirttin, beni niye Dokuz Eylül'e sevk etmiyorsun? Ya beni öldür ya da ben seni öldüreceğim, sen ölüme hazır ol müdür bey" diyerek küfürlü konuştuğu bilgisi yer almıştı. Çapacı'nın da "Dokuz Eylül'de mahkum koğuşu yok. Seni oraya nasıl sevk edeyim, usulsüzlük mü yapayım?" cevabı verdiği belirtildi.

Bu cevap üzerine de Çakıcı'nın müdürün üzerine yürüdüğü iddiası bulunuyor. Yine o iddianamede, tartışmanın ertesi günü Çapacı'nın, cezaevi kampüsündeki lojmanın bahçesinde bir otomobilden 3 el ateş edilerek kasten öldürülmeye kalkışıldığı belirtildi. Olaydan sonra Alaattin Çakıcı Adana F Tipi Cezaevi'ne sevk edilirken, 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı da Ankara Eğitim Merkezi'ne öğretim görevlisi olarak tayin edilmişti.