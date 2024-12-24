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Haberler İzmir Şehit asteğmen Kubilay Menemen'de anıldı

Şehit asteğmen Kubilay Menemen'de anıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Şehit asteğmen Kubilay Menemen’de anıldı

ASTEĞMEN Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Emre Çelik, "Bizim için Kubilay olmak, vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, bilimi ve aklı rehber edinmek, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve vermektir" dedi.

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