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İzmir'deki terör seviciler yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

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İzmir’deki terör seviciler yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, İzmir'de 4 adrese ve Isparta'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

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