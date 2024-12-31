Konak’tan borçlara karşılık karakol satışı

İZMİR Konak Belediyesi yüzde 100 hissesi kendisine ait olan MARBEL A.Ş'nin borçları kapsamında, içerisinde Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'nin bulunduğu bin metrekarelik alanın ve Barbaros Hayrettin İlkokulu'nun bulunduğu 8 bin 404 metrekarelik alanın Maliye Hazinesi adına satışına hazırlanıyor. Belediye yetkilileri ayrıca Gıda Çarşısı içerisindeki alanda kalan 486 metrekarelik taşınmazını da satış listesinde çıkardı. Belediye yetkilileri ayrıca içerisinde Barbaros Hayrettin İlkokulu'nun bulunduğu 8 bin 404 metrekarelik alanı da borçları karşılığı satma kararı aldı.