Korsan cesetlerin sırrı DNA’da

Mezarda korsan ceset olarak adlandırılan olayda son sözü, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen rapor söyledi. Rapora göre, cesetler yetişkin bir kadın ve erkeğe ait. Öte yandan cesetlerin 2 yıl önce ölmüş kişilere ait olduğu ve aralarında kardeş veya akrabalık bağlarının olmadığı netlik kazandı. Poşetler içindeki parçalanmış cesedin DNA karşılaştırmasında herhangi bir bağlantı bulunmadı. Ayrıca ölen kişilerin cinayet ya da bir kaza belirtilerini içeren ölüm sebeplerini açıklayabilecek, travmatik ve patolojik bulgu saplanmadığı belirtildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilen cesetlerin DNA profilinin çıkarılması, ölüm sebebi ve ölüm zamanı, toprak numunesi üzerinde zehir analizi yapılması için gönderilen cebetlerin raporlarına sadece Yeni Asır ulaştı.

Türk asırlık dev çınarı ve 130 yıldır okuyucularını özel ve ses getiren haberleri ulaştıran Yeni Asır o rapora ulaştı. Mezardaki esrarengiz poşet içindeki cesetlerin sırrının tam olarak çözülmesi için Adli Tıp Uzmanlarınca örneklendirilme yapılabilmesi için; ailelerinden kayıp olan kişilerin kan örneklerinin alınarak karşılaştırma yapılmak üzere gönderilmesini istediği öğrenildi.

Küntaş'ın Eski Buca Mezarlığı'ndaki mezarından çıkan kemikler inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Öte yandan ihtimaller arasında bulunan ve yetişkin ve biri kadın biri erken olması iddiası üzerinden giden emniyet güçleri olası bir namus cinayeti üzerine başta İzmir merkez ilçeleri ve dış ilçe ve köyleri olmak üzere tüm çevre illerdeki kayıpları da mercek altına aldığı ve tüm ihtimaller üzerinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ

İSTANBUL Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Dış İnceleme Şubesinde yapılan inceleme ve tetkiklerden el edilen bilgi ve bulgular ışığında ortaya çıkartılan sonuçlar şöyle:

- Mevcut kemiklerin biri erkek biri kadın cinsiyette en az 2 farklı erişkin kişiye ait oldukları kesinlik kazandı.

- Kemiklerde saptanan morfolojik değişimler gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birkaç faktöre bağlı değişiklik göstermekle birlikte olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerin, ağırlığı yoğunluk kaybı, kırılganlıkları ve post mortem aşınmaları gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte 2 yıl veya daha önce bir zamanda ölmüş kişilere ait olabileceği ortaya çıktı.

- Gönderilen toprak numuneleri üzerinde Kimya İhtisas Dairesince yapılan incelemede herhangi bir zehirli maddel bulunmadı.

- Mevcut kemiklerde ölüm sebeplerini açıklayabilecek travmatik ya da patolojik bulgu saptanmadığı kanaatini raporda oluştuğu belirtildi.

Korkunç olay, İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren Elif Küntaş'ın (32) dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istenmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

OLASI İHTİMALLER

ÇOK kapsamlı yapılan DNA çalışması sonrası ölüm sebepleri elde edilen bulgularla netlik kazanmayan korsan cesetlerle ilgili senaryolar da polisin ve jandarmanın zihinlerini meşgul etmeye başladı.

- Olası ihtimaller arasında 50 yıl önce vefat eden Nurettin Küntaş'ın mezarı üzerinden uzun yıllar geçtiği için o mezarın tekrar açılacağını akıllarına bile getirmeyen kişi yada kişiler namus cinayeti nedeniyle biri kadın biri erkek olan iki yetişkini öldürüp gömdü. Aile fertlerini de korkutarak polise başvuru yapmasını engelledi

- Çevre illerde yine herhangi bir soygun amaçlı biri kadın biri erkek para için öldürülüp gömüldü.

- Kayıp başvurusu olmaması sebebi ile Esed baskısı yüzünden kaçan ve ülkemize gelen Suriye vatandaşı iki kişi aile infazı sonrası öldürülüp gömüldü. Suriyeli oldukları için de ne başvuru var, ne de ortalıklarda görünmediği için şikayet edecek ne bir komşusu ne de yakını yok.

KATİL YA DA KATİLLER SOĞUKKANLI MI?

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda, akıllara durgunluk veren olayın ardından bazı detaylar tüyleri ürpetti. 50 yıl önce açılan ve Nurettin Küntaş'ın gömüldüğü mezara kadar tahminen bir araç içinde getirilen iki cesetlerin şeffat poşet içinde tayınması ve herhangi bir polis uygulamasını bile düşünmeden şeffat poşet içinde tutması ise ne kadar soğukkanlı olduklarını gözler önüne sermeye yetti.