Sahte alkole geçit yok

Yılbaşı öncesi sahte alkol ölümlerini engellemeye yönelik harekete geçen polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İzmir, Aydın ve Manisa'daki operasyonlarda binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi. İzmir'in Narlıdere ilçesinde, yeni yıl öncesinde kaçak alkol, sigara ve cinsel gücü arttırıcı gibi ürünlerin bulunduğu iş yerlerine baskın düzenlendi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi il genelinde yapılan çeşitli operasyonlarda ise binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi.

17 LİTRE ETİL ALKOL

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde kaçak alkol, sigara ve cinsel güç artırıcı ürünlerinin satışını yapan iş yerlerini tespit etti. Polis ekiplerinin yeni yıl öncesi kaçak ürünlerin satışını önlemek amacıyla yaptığı baskında, 1'er litre pet su şişeleri içerisinde toplamda 17 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 9,5 litre sahte rakı, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte votka, cam şişe içerisinde 1 litre bandrolsüz şarap, cam şişe içerisinde 500 mililitre viski, 7 rakı kiti, 17 bandrolsüz sigara, 12 bandrolsüz sarma sigara, 17 cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 iş yeri sahibine adli işlem yapıldığı öğrenildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca alkollü içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen hedeflere operasyon düzenlendi. Karacasu ilçesinde alkol üretimi ve satışı yapan 1 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. Adreste yapılan aramada, 30 şişe el yapımı içki, 40 litre el yapımı içki, 150 litre etil alkol, 15 şişe satışa hazır şişelenmiş el yapımı içki ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında farklı suçlardan aranma kararı bulunan 8 şüpheli de yakalandı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Manisa il genelinde 1-31 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 8 bin 940 litre etil alkol, 1.616 litre ev yapımı alkollü içki, 123 şişe kaçak alkol, 6 bin 541 adet sahte TADAB bandrolü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.