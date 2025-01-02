İzmir dünyaya şifa dağıtıyor! 750 günde 65 bin ameliyat

İzmir'in sağlık turizminde öncü hastanelerinden biri olan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni alan ilk kurumlar arasında yer alarak uluslararası hasta kabulüne başladı. Yaklaşık iki yıl önce Avrupa standartlarında yenilenerek hizmete açılan hastanede, günde ortalama 80-90 ameliyat gerçekleştiriliyor. İki yıl gibi kısa bir sürede toplamda 65 bin operasyonel ameliyat başarıyla tamamlanarak, hastane sağlık alanındaki uzmanlığını kanıtladı.

BİNLERCE KİŞİNİN TERCİHİ

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, sadece yerel halkın değil, global sağlık turizmi kapsamında da binlerce hastanın tercihi olmaya devam ediyor. Başhekim Yekta Öncel "Örnek olarak bir hasta göğsünde kitle hissedip, kendi ülkesinde tetkiklerini yaptırıyor. Meme kanseri tanısı konan hasta, tedavisi için sağlık merkezi arayışına giriyor. Türkiye'de çok iyi hastaneler ve başarıları araştırırken, bizi buluyorlar. Hemen hastane sağlık turizmi birimine ulaşıyor. Öncelikle Whatsap ve e-mail yoluyla sağlık turizmi sorumlusuna tetkikleri gönderiyor. Genel Cerrahi Uzmanları tarafından opere edilen hasta şifa ile taburcu ediliyor" dedi.

TELEFON VE MAİLLE GÖRÜŞME

Ameliyatta hastaya uygulanan yöntem, ve sonrasında tedavi sürecinde de en iyi şekilde misafir edip ülkelerine uğurladıklarını belirten Öncel, "Yurt dışı hastalarla sağlık turizmi servisi yetkililerinin bire bir ilgi gösterdiğini belirten Yekta Öncel, "İlk olarak telefon ile görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz hastada Whatsap ve e-mail yoluyla hastalığı ile ilgili yapılmış olan tüm tetkikleri istiyoruz. Gelen tetkikler hastanemiz doktorları tarafından değerlendirildikten sonra, hastamız kabul edilerek tedavi planı oluşturuluyor. Kendisine bildirmiş olduğumuz tarihte hastanemize gelmesi durumunda, tedavisinin hastanemizde gerçekleştirileceğini söyleyerek davet ediyoruz. Davetimizi kabul eden hastanın ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikten sonra Türk örf ve adetleri içinde misafirperlik içinde ülkelerine uğurluyoruz. Hasta ilk geldiğinde oldukça endişeli, umutsuz ve yoğun stres içerisinde oluyor, Ancak doktorlarıyla tanıştıkça, güveni ve umudu artıyor. Operasyon sonrasında da hastamızın buradan daha mutlu ayrılmış olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

TAM BİR REKOR

Hizmete başlamanın ikinci yıl dönümünde icratlarının gurur verdiğini belirten başhekim Yekta Öncel, "İlk olarak hastanemiz yenilendikten sonra başta sayın sağlık bakanımız, il sağlık müdürümüz ve tüm idari kadroları olmak üzere bizlere verdikleri güven ve güç sayesinde acil ve poliklinik olmak üzere beş milyona yakın hastamıza bakarken, 50 bine yakın da yatan hastamıza şifa dağıttık. Toplamda da 800 bini geçkin görüntüleme cihazları ile hastalarımıza baktık. Toplam ameliyat sayımız ise tam bir rekor olarak kabul edilebilir. İki yıl içinde 65 bin başarılı operasyona imza atarak ameliyat gerçekleştirdik" dedi.