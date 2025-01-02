  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı

İzmir'de 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2024'ün son günlerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çeşme ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda; 8 kök kenevir bitkisi, 455 gram esrar-skunk ve 77 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA