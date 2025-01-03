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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 3 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 3 Ocak Cuma ilçe ilçe İzmir elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ocak Cuma

10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6799. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı

12:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

12:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Yenice

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ocak Cuma

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Emniyet Cd. 1318. Sk. )
İskele ( Papatya Sk. )

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı

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