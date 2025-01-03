İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 3 Ocak Cuma ilçe ilçe İzmir elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 3 Ocak Cuma ilçe ilçe İzmir elektrik kesintileri...
10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6799. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı
12:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
12:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Yenice
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Emniyet Cd. 1318. Sk. )
İskele ( Papatya Sk. )
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı