Kumpir öldürdü

İZMİR'İN Şirinyer semtinde faaliyet gösteren bir kafe, yılbaşından önce sattığı kumpirlerle onlarca kişinin zehirlenmesine, bir kişinin de hayatını kaybetmesine sebep oldu. İddiaya göre geçtiğimiz hafta bu işletmede kumpir yedikten sonra zehirlenip hastaneye giden ve sonrasında mekanı arayarak yaşadığı rahatsızlığı anlatan Deniz Kurtoğlu, başkalarının da aynı şeyi yaşamaması için işletme sahiplerini uyardığını belirtti.

Bahar Zeyrek bu kafe yüzünden daha fazla kişinin zehirlendiğini söyledi.

Kurtoğlu ve eşi zehirlenme yüzünden birkaç kez hastaneye gidip geldiğini öğrenen iş yeri sahiplerinin, banka hesabına 1000 lira gönderip olayın üzerini kapatmaya çalıştığını anlattı. Olayın gerçekleştiği günden sonra başka müşterilerin de burada yedikleri kumpir nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastaneleri'ne giderek tedavi altına alındığı belirtildi.

Servet Polat kumpir yedi ve hayatını kaybetti. Gökhan Zeyrek de zehirlendi.

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KAFEDE kumpir yiyen 60 yaşındaki Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (12), o günün akşamında fenalaşarak hastaneye başvurdu. Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne giden aile, yapılan müdahale sonrası evlerine gönderildi. Ancak gece durumu daha da kötüleşen Servet Polat, evinde hayatını kaybetti. Olayın şokunu yaşayan Bahar Zeyrek ve oğlu, günlerdir ishal ve kusma olaylarının devam ettiğini, iş yeri sahiplerinden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Zeyrek, "Annemin tansiyonunu ölçtüklerinde 8/4 çıktı. İğne yaptılar ve taburcu ettiler. Gece 01.00'de bu kez bende ishal, kusma, titreme belirtileri kendini gösterdi. Ağabeyimle yaşayan annemin bir süre sonra daha da kötüleştiğini öğrendim. Acil servisteki doktor, bizim dışımızda 4 kişinin daha aynı zehirlenme durumuyla ilgili geldiğini söyledi. Pazar sabah 04:40'da ağabeyim aradığında annemin tuvalette hayatını kaybettiğini söyledi. Kafede kumpir yiyen 20'ye yakın kişinin zehirlendiğini öğrendik" bilgilerini aktardı.

Aynı restoranın bir başka mağdurlarından olan Tuğba Kara ise "Biz de zehirlendik. Kan tahlili sonucu bağırsak enfeksiyonu olduğumuz bildirildi. Eşimin rahatsızlığı 4 gün sürdü. Benim ise 10 gündür devam ediyor" dedi. Aynı yerden zehirlenen 15 kişinin Tarım İl Müdürlüğü'ne, 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olduğu belirtilirken, mağdur olan vatandaşlardan bazılarının da internet üzerinden yaptığı yazılı yorumlar, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.