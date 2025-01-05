Şehit polis Fethi Sekin Elazığ’da kabri başında anıldı

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nde devam eden programda, şehit adına hazırlanan belgesel izletildi, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda, şehidin anısına düzenlenen yarışmada birinci seçilen gelen kompozisyon okundu.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yaptığı konuşmada, Sekin'in 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anımsattı.

Türker, "Teröristlerin saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve şehadete yürüyen polis memuru şehit Fethi Sekin, kahramanlığıyla adını tarihe ve tüm Türkiye'nin kalbine altın harflerle yazdırmıştır." dedi.