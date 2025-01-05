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Haberler İzmir Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Şehit polis Fethi Sekin Elazığ’da kabri başında anıldı

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nde devam eden programda, şehit adına hazırlanan belgesel izletildi, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda, şehidin anısına düzenlenen yarışmada birinci seçilen gelen kompozisyon okundu.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yaptığı konuşmada, Sekin'in 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anımsattı.

Türker, "Teröristlerin saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve şehadete yürüyen polis memuru şehit Fethi Sekin, kahramanlığıyla adını tarihe ve tüm Türkiye'nin kalbine altın harflerle yazdırmıştır." dedi.

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Şehit polis Fethi Sekin Elazığ’da kabri başında anıldı Şehit polis Fethi Sekin Elazığ’da kabri başında anıldı Şehit polis Fethi Sekin Elazığ’da kabri başında anıldı
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