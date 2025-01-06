İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte rakamlar...

TAPU HARCI GELİRİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yıl Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2023'e göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, bu satışlardan elde edilen harç geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aştı. Diğer işlemlerle birlikte 2024 genelinde elde edilen toplam tapu harç geliri ise önceki yıla göre yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.



En yüksek tapu harcı elde edilen ay 16 milyar 13 milyon lirayla aralık olurken, onu 10,4 milyar lirayla kasım, 10,2 milyar lirayla ekim takip etti. En düşük ay ise 5 milyar 199 milyon lirayla ocak oldu.



Yıllara göre gayrimenkul satışları ise şöyle:

"2023'te 2 milyon 949 bin 437, 2022'de 3 milyon 234 bin 200, 2021 yılında 3 milyon 20 bin 225, 2020'de ise 2 milyon 754 bin 550."