İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte rakamlar...

Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.
Geçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu. Diğer işlemler 13 milyonu aşarken, tapuda taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi, intifa hakkından feragat gibi işlemler de gerçekleştirildi.
En yüksek işlemin yapıldığı ay 2 milyon 72 binle aralık olurken, bu sayı haziranda 1 milyon 75 binde kaldı.