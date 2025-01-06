İzmir’in kara tablosu

Türkiye'de kadın cinayetleri durdurulamıyor. Hemen her gün bir kadının öldüğü Türkiye'de her geçen yıl daha fazla kadın öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2024 yılı raporuna göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl 394 kadın cinayeti işlendi. 394 cinayetten 64'ü İstanbul'da, 27'si İzmir'de 25'i ise Ankara'da yaşandı. Böylece İzmir, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kara tabloda ikinci sırada yer aldı.

İlayda Alkan

YAKINLARI ÖLDÜRÜYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda Alkan, Elvin Özütaştan, Aslıhan Göktaş, Berrin Yılmaz, Eda Kuş, Fulya Öztürk, Gözde Madi, Zehra Barbak, Nuran Özcan, Fidan Çakır, Ebru Duvar, Hilmiye Tuğba Esgin ve Sidar Şimşek İzmir'de katledilen kadınlardan birkaçı.

Eda Kuş

İzmir'de öldürülen kadınları çoğu, eşi, eski eşi ve boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü.

Ebru Duvar

Öte yandan kadınlar en çok ateşli silahlar, kesici aletlerle öldürüldü.

Fidan Çakır

BAKANLIKTAN KADIN CİNAYETİ RAPORU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ise 2022 yılında 284, 2023 yılında 309, 2024 yılının 10 ayında ise 276 kadın cinayeti gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün 10 ayında öldürülen 274 kadının 32'sinin koruma altındayken öldürüldüğünü söyledi.

Aslıhan Göktaş

Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının 1287'ye yükseltildiğini ve kurum içi eğitimler verildiğini söyledi.