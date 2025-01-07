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Haberler İzmir İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı

İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir dahil 17 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen GÜRZ-36 operasyonlarında 65 terör şüphelisi yakalandı. Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefi için mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

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İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı

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