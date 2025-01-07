İzmir dahil 17 ilde GÜRZ-36 operasyonları! 65 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefi için mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı ❗️ Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️ 🚩Adana,… pic.twitter.com/nAz9HQZSgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2025

Yerlikaya, Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.