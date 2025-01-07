İzmirliler şampiyon çıkaran pisti geri istiyor

MOTOSİKLETLİLER ve otomobilseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesinden tamamen kullanılmaz durumda olan Bornova'daki "İzmir Park Yarış Pisti'ni yeniden antrenman ve yarışmalar açmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Motosiklet Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Ferya Yıldırım, kapatılmak istenen pistin Türkiye'deki motor sporlarında aktif kullanılan tek pist olduğunu söyleyerek, "Belediyeye başvurularımız oldu. Şu anda kullanamıyoruz burayı. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi nice şampiyonlarımız bu pistten çıktı. Piste ihtiyacımız var" diye konuştu.