Korsan servisçiliğe geçit verilmiyor

İzmir Buca'da liseli Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan okul ve işçi servislerine karşı savaş başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taksilere ve servislere yönelik son günlerde yapılan çalışmalarda taksi olarak faaliyet gösteren 160 araç ve 28 okul servisi trafikten men edildi, 336 sürücüye ise ceza yazıldı. Emniyet yetkilileri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada özel araçlarıyla korsan taşımacılık yapanlarla ilgili ihbarları değerlendirdiklerini söyleyerek "Özel araçlarıyla korsan taşımacılık yapanları takibe alarak yakalıyoruz. Taksiciler Odası ile de iletişim halinde oluyoruz. Kendileri sürekli sahada oldukları için bu tarz vakaları bizlere bildiriyorlar" dedi.

İzmir genelinde korsan taşımacılığın önlenmesi için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

DENETİMLER ARTACAK

Korsan taksi taşımacılığına yönelik konuşan emniyet yetkilileri "Korsan taşımacılığı iki grupta inceliyoruz. Bir normal ilçe sarı taksileri var, bir de kendi özel araçlarıyla bu işi yapanlar var. İlçe ticarilerde yapmış olduğumuz uygulamalarda, öncelikle bu araçların taksimetrelerine bakıyoruz. Taksimetrelerde ilçelerden geldiği rakam ile şehir içinde taşımacılık yaptığı zamanki rakamlar arasında gözle görülür bir fark oluyor. Bu fark ve yaptığımız mülakatlar sonucunda, onların korsan taşımacılık yapıp yapmadıklarını tespit ediyoruz. Biz de ekiplerimizi yönlendiriyoruz ve ekiplerimiz orada çalışmalarını yapıyorlar. Tespit ettiğimiz korsan taksiler üzerinde de işlem uyguluyoruz. Sürücüler hakkında adli işlem uygulanıyor. Ayrıca personel servisleri, okul servisi, ticari taksiler ve ikiz plaka ile korsan taşımacılık yapan araçlar var. Denetimlerimizi bu araçlar üzerinde de yoğunlaştırdık ve tedbirleri ve sıkı kontrolleri artırdık' dedi.