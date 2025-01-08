Yılmaz Erbek Apartmanı davasında Yargıtay’ın kararı bekleniyor

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y, S.Ç, H.H, B.B. F.G. ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Hakim, Yargıtay'ın kararının beklenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

12 SANIK AĞIR CEZADA

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 sanık hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanıklardan proje denetçisi R.D.G. ise ilk duruşma öncesinde yaşamını yitirmişti. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti.