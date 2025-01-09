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Haberler İzmir Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

Spon dakika İzmir haberleri... İzmir Körfezi'ndeki Çakalburnu Lagünü, deniz suyundaki azot ve fosfor artışıyla çoğalan deniz yosunları nedeniyle yeşil bir tabakayla kaplandı. Flamingoların da yaşam alanı olan lagünde çevresel kirliliğe dikkat çeken uzmanlar, atık suların arıtılması ve kirlilik kaynaklarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "Yosunların çoğalmasını önlemek için karasal kirlilikle mücadele şart," dedi.

AA

Giriş Tarihi:

Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu.

Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

Denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

Çakalburnu Lagünü yeşile büründü: Deniz yosunu alarmı

"İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi fırsatçı ve kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir. Deniz suyunun ısınması ve güneşli hava olunca bu fırsatçı türler ortaya çıkıyor. Kısa ömürlüdür ama öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar."

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