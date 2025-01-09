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Haberler İzmir İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de polis ekipleri tarafından 26 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan suç örgütü belirlendi.

İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

Yasa dışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağladıkları, aynı zamanda suç örgütlerine silah temin ettikleri belirlenen şüpheli şahısların ev, iş yeri, araç, depo ve atölyeleri olmak üzere 26 ayrı adrese baskın yapıldı.

İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Belirlenen adreslere özel harekat destekli gerçekleştirilen aramalarda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca fişeği, 192 tabanca sürgüsü ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi.

İzmir’de 26 ayrı adrese silah kaçakçılığı baskını: 15 gözaltı

Olayla ilgili belirlenen 17 şüpheliden 15'i gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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