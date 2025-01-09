Maaş derdi İzmir’i gerdi,

İzmir'de Büyükşehir'e bağlı ESHOT çalışanları maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle dün sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında otobüsleri çalıştırmazken, yine sabah saatlerinde Metro seferlerinde de problem yaşandı.

ARIZALAR ÇOK MANİDAR

Metro trenlerinden birinin arıza yaptığı gerekçesiyle çalışmaması, vatandaşı hem mağdur etti hem de çileden çıkardı. Otobüs şoförlerinin eylem yapıp kontak kapattığı saatlerde Metro'da arıza yaşanmasını manidar bulan İzmirliler, bunun tesadüf olmadığını, yapılan eylemlerin ise belediyeden çok vatandaşlara zarar verdiğini dile getirdi.

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İZELMAN'ın TİS görüşmelerinde 13 maddeden 9'unun kabul edildiği, İZENERJİ'nin ise 13 maddenin 8'i kabul edildiği bildirildi.

Bu tarz eylemlerle insanları mağdur etmek yerine doğrudan belediyeye yönelik protesto ve iş bırakma süreçlerinin uygulanması gerektiğini savunan bazı vatandaşlar, "Yurt dışında bu tür eylemleri yapan belediye çalışanları, seferleri iptal etmek yerine tam tersine seferlere devam ediyor ve vatandaşların yolcu otobüslerine ücretsiz binmelerini sağlıyor. Araçlara binen hiç kimseden ücret almıyorlar. Böylelikle kent halkı mağdur olmazken, belediye bütçesine kısmi zarar verilip yöneticilere de gereken mesaj iletilmiş oluyor" dedi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesindeki çöp yığınları vatandaşın tepkisini çekti.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Maaş sorununa çözüm için yapılan eylem nedeniyle Konak ilçesinde çöp toplama hizmetleri de aksadı. ESHOT şoförleriyle başlayan eyleme, gün içinde İZELMAN bünyesinde çalışan kreş ve otopark görevlileri ile temizlik işçilerinin de bir kısmı katıldı. İlçede çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesindeki çöp konteynerlerinden ve yollara taşan atıklar, çirkin manzaralara neden oldu. Kordon'daki bazı esnaf ise çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Çöplerin bu denli birikmesi kolay rastlanan bir durum değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alırdı ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

BELEDİYE SÖZ VERDİ İŞÇİLER EYLEMİ BIRAKTI

İZMİR'DEKİ eylemin 2. gününde, İZELMAN ve İZENERJİ işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapıldığı İZTARIM Şirketi'nin önünde toplandı. Her iki şirketin çalışanları pasif olarak iş bırakırken, mesainin bitime kadar eylemlerine devam etti. DİSK GENEL-İŞ 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, eylem alanında yaptığı konuşmada, "Buradayız, haklıyız, mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. Maaşımız yatana kadar, hiçbir şekilde bu mücadeleden taviz verilmeyecektir" yorumunu yaptı. Dün eylemlerin ardından, Büyükşehir yetkilileri sendikaya ulaşarak, maaşların en geç 10 Ocak Cuma (yarın) günü hesaplara yatırılacağını bildirdi. İşçiler bu söz karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldı.