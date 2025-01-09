Mahkeme, özel okula yemek ücreti vermek istemeyen veliyi haklı buldu

İZMİR 5. Tüketici Mahkemesi, ailesi okul yemek ücretini ödemek istemeyen öğrencinin yüzde 75'lik bursunu yüzde 25'e düşüren özel okulun fazladan aldığı parayı, aileye iade etmesine hükmetti. Menemen ilçesindeki özel bir okuldan 4 yıl önce yüzde 75 burs kazanan öğrencinin annesi Rahşan Aygörmez, oğlu 8. sınıftayken pahalı bulmaları nedeniyle yemek hizmeti almak istemediklerini okul yönetimine bildirdi. Önce ret cevabı verilen Aygörmez'in talebi daha sonra kabul edildi.

'HAKKINIZI ARAYIN'

RAHŞAN Aygörmez, bundan sonra oğlunun kazandığı yüzde 75'lik bursun "finansal indirim" adıyla yüzde 25'e indirilmesi üzerine okula düşen burs nedeniyle fazladan ödediği ücretin iadesi için Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından özel okul, İzmir 5. Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, tüketici Aygörmez'i haklı buldu ve fazla ödediği 27 bin 438 liranın iadesine hükmetti. Kararı sevinçle karşılayan Rahşan Aygörmez, "Aileler haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmesinler" dedi.