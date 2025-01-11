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İzmir’deki valizli hırsız apartmanlardaki ayakkabıları pazarda satıyormuş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Buca ve Menderes ilçelerinde valizle apartmanlara girip, beğendiği ayakkabıları çalan hırsızın başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el pazarlarında bu ayakkabıları sattığı öğrendi. İzi sürülen hırsız şehirler arası otobüs içerisinde il girişinde yakalandı.

İHA

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İzmir’deki valizli hırsız apartmanlardaki ayakkabıları pazarda satıyormuş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak günüm Buca ve Menderes ilçelerinde apartmanlara girerek ayakkabıları çalan ve elindeki valize dolduran şüpheliyi, güvenlik kameralarından tespit etti. Adının A.Ç. olduğu belirlenen kişinin İzmir'den ayrıldığını, 9 Ocak günü ise yine hırsızlık amacı ile geleceğini tespit eden polis, şüpheliyi şehirler arası otobüs içerisinde il girişinde yakaladı.

İzmir’deki valizli hırsız apartmanlardaki ayakkabıları pazarda satıyormuş

Özellikle kapıları açık olan apartmanlara girerek, kapı önüne bırakılan değerli ayakkabıları çalan, bu ayakkabıları başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı anlaşılan A.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, cezaevine gönderildi.

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