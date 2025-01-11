Katil ilkokul arkadaşı çıktı

İzmir Karabağlar'da öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in katili U.E.Y.'nin Çetinalp ile ilkokuldan bu yana arkadaş oldukları ortaya çıktı. Çetinalp, U.E.Y. tarafından 16 Haziran 2024 tarihinde 168 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Dün 2. Ağır Ceza Çocuk Mahkemesinde gerçekleşen dava ile ilgili konuşan Çetinalp'in avukatı Onur Can Ergün, Çetinalp ve katilin ilkokuldan bu yana arkadaş olduklarını ve katil zanlısının 'Artvin'e gitmeden son bir kez görüşelim' bahanesi ile Çetinalp'in evine geldiğini söyledi. İlk bıçak darbelerinin genç kızın boğazına geldiğine dikkat çeken avukat Ergün, cinayetin tasarlanarak işlendiğini şu sözlerle ortaya koydu; "Zanlı en az cezayı almak için, kıskançlık ve tahrik bahanesini ileri sürdü. Cinayeti işlemeden evel, internette cinayete ilişkin çok sayıda arama gerçekleştirmiş." Zanlının, cinayeti işledikten sonra Çetinalp'e ait bin lira para ve kulaklığını da çaldığına dikkat çeken Ergün, katilin daha sonra Babalar Günü için alışverişe çıkacak kadar da soğukkanlı olduğunun altını çizdi.