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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri GDZ Elektrik duyurdu. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 12 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte 12 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk

9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
Fevzi Çakmak

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Tumbullar

İzmir’de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

9:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere

9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Kazımpaşa
Zeytinlik
Ulus
Esatpaşa
İncirli Pınar
Irmak

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Cambazlı
Boynuyoğun
Dere
Duatepe
İhsaniye
Karaca Ali
Büyükkemerdere

11:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı

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