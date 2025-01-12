İzmir’de elektrik kesintisi 12 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte 12 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte 12 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
Fevzi Çakmak
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Tumbullar
9:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere
9:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Kazımpaşa
Zeytinlik
Ulus
Esatpaşa
İncirli Pınar
Irmak
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Cambazlı
Boynuyoğun
Dere
Duatepe
İhsaniye
Karaca Ali
Büyükkemerdere
11:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı