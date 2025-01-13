100 yıl önce İzmir’de bulunan kafatasının gizemi

BİLİM insanları,1929 yılında İzmir'de bulunan ve uzun zamandır Kleopatra'nın kız kardeşi IV. Arsinoe'ye ait olduğuna inanılan bir kafatasının aslında genç bir çocuğa ait olduğunu öğrendi. İzmir'de 100 yıl önce bulunan kafatasının Kleopatra'nın kız kardeşine ait olamadığı ortaya çıktı. Arkeologlar 1929 yılında Efes Antik Kenti'nde yer alan Oktagon adlı yapıda bir kafatası bulmuştu.

Yıllar sonra 1982'de aynı bölgede iskeletin geri kalanı ortaya çıkmıştı. Bilim insanları iskeletin VII. Kleopatra'nın üvey kız kardeşi VI. Arsinoe'ye ait olduğunu öne sürmüştü. Ancak, Viyana Üniversitesi ve Avusturya Bilimler Akademisi'nden bir ekibin yaptığı son araştırmalar 1929 yılında bulunan kafatasının genç bir çocuğa ait olduğunu ortaya çıkardı.