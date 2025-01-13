İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 13 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 13 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Nergiz
11:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Bulgurca
12:30 - 17:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Yılanlı
Hacıhasan
11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir