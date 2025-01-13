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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. Hangi ilçelerde kesinti olacağı ve kesintilerin kaç saat süreceği merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 13 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 13 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Nergiz

İzmir’de elektrik kesintisi 13 Ocak Pazartesi

11:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Bulgurca

12:30 - 17:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer
Yılanlı
Hacıhasan

11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir

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