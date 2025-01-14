Bayındır’da deve güreşi krizi

Bayındır ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşinin hava muhalefeti sebebiyle iptal edilmesi tartışmalara neden oldu. İddiaya göre güreşlerin yapılacağı Elifli Köyü'nde düzenlenen gecede "Ölürüm Türkiyem" şarkılarının çalınması ve bozkurt işaret yapılması sonrası belediye görevlileri "etkinliğe siyaset karıştırıldı" diyerek alanı terk etti.

"NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?"

İptal kararı sonrası Bayındır Deve Güreşi Derneği ile MHP İlçe Başkanlığı belediyeyi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bayındır Deve Güreşi Derneği Başkanı Efe Ekerol, "Aylardır hazırlığı yapılan 4. Elifli Köyü Deve Güreşi Dayanışma Gecesi'nde derneğimiz ve yönetimimiz olarak biz de katıldık. Önce 'Türkiyem' şarkısı sonra da 'Sarı saçlım mavi gözlüm' şarkısı çaldı, bizler de alkışlayarak eşlik ettik. Neden rahatsız olduğunuzu bilmiyorum. Siz ve ekibiniz bir anda kalkıp 'bu kültüre siyaset karıştırmayın' diyerek geceyi terk ettiniz. Sonra da sosyal medyadan hava muhalefeti için güreşi iptal ettiler, faturayı belediyeye kesiyorlar diye demeç verdiniz. Sizi esefle kınıyoruz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Karakaya ise, "Yıllardır süre gelen deve güreşini, insanların eğlencesini kendi ihtiraslarınla iptal etme hadsizliğini nasıl yapabilirsin? Seni bu kadar rahatsız eden nedir Davut Başkan? Çık açıkla tüm vatandaşlar aymazlığını bilsin. Bu kibir seni bitirir. Hatırlatırız ki, kişiliğini makamından alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalır. Etrafındaki bir iki kişinin dolduruşuyla hareket etmeni sana yakıştıramıyoruz" ifadelerini kullandı.