İzmir’de 17 FETÖ övücü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşım yapan 18 şüpheli belirlendi.
Adreslere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.