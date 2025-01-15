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İzmir'de 17 FETÖ övücü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de FETÖ elebaşını sosyal medya platformları üzerinden övücü paylaşım yapan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 17 FETÖ övücü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşım yapan 18 şüpheli belirlendi.

İzmir’de 17 FETÖ övücü yakalandı

Adreslere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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