İzmir’deki eczacı cinayetinde 4 yıl sonra iddianame: Sır cinayeti kapı önündeki ayakkabı çözdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alınamayınca Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde holde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun 18 Aralık 2020 tarihli raporunda, Bayraktar'ın künt kafa travmasına bağlı kubbe kemiğindeki kırık, beyin zarları arasındaki kanama ve boynuna uygulanan bası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı. Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu esnada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı.



Cinayet Büro dedektifleri, binadaki kameranın görüntülerini defalarca izledi. Görüntülerde binaya giren ya da çıkan yabancı birinin olmadığını tespit edildi.

Polis, Bayraktar'ın telefonundaki fotoğraflardan 2'si üzerine yoğunlaştı. Birsen Bayraktar'ın cep telefonuyla çekilen fotoğrafta sitede görevli apartman görevlisi Uğur C.'nin ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi.



Ekiplerin Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin ifadesinden, cinayetten sonraki gün ayakkabının çöpe atıldığını da belirledi. Buna karşın öldürülen Bayraktar'ın evindeki 4 bin dolar ile 22 bin 800 TL tutarındaki paraya ise dokunulmadığı görüldü. Polis bunun üzerine komşuların zili çalması sonucu panikleyen şüphelilerin parayı alamadan kaçtıkları üzerine yoğunlaştı.