İzmir’de 2024 yılında 200’den fazla örgüt çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, 2023 ve 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere sayısal bilgiler verdi. 2024'ün tam çalıştıkları, 2023'ün ise son dört ayda görev başında oldukları yıl olduğu vurgusunu yapan Vali Elban, "Narkotik suçlarla ilgili 2023 yılında 24 bin 245, 2024 yılında ise 25 bin 429 olay olmuş. Olay sayısı yüzde 5 artışmış. Gözaltına alınanların sayısında yüzde 3'lük bir düşüş var. 2023'te 30 bin 257 kişi gözaltına alınırken 2024'te ise 29 bin 372 kişi gözaltına alınmış" diye konuştu.

"1 MİLYON 488 BİN ARACA İŞLEM YAPILMIŞ"

Trafik denetiminde ise 2023 yılında 5 milyon 832 bin araç denetlenirken, yüzde 12'lik artış ile 2024 yılında 6 milyon 528 bin aracın denetlendiğini ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"2023'te 923 bin, 2024 yılında 1 milyon 488 bin araca işlem yapılmış. Burada da yüzde 61'lik bir artış var. Bu da etkin bir denetim yapıldığını gösteriyor. Deniz araçlarıyla ilgili de 2023'te 9 bin 70 kontrol edilirken 2024'te 11 bin 827'ye çıkıyor. Bu, deniz araçlarıyla ilgili yapılan işlem sayısı bin 768'den 2 bin 23 işlem sayısına yükseliyor. Yüzde 15'lik bir artış söz konusu."

"2024'TE 203 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Organize suçlarla mücadele kapsamında 2023 yılında 146 örgütün çökeltildiğini anlatan Vali Elban, geçen yıl ise 203 örgütün çökeltildiğini söyledi. Bu kapsamda artış oranının yüzde 39 olduğunu ifade eden Elban, "Aranan şahıslarla ilgili yapılan işlemlerde 50 bin 830 aranan şahıs yakalanmış. 2024'te ise 57 bin 550 aranan şahıs yakalanmış 13.22'lik bir artış var. Bu sayıya dahil ama aranan şahıslarda 5 yıl ve üzeri mahkûmiyeti olanların sayısı 2023'te 4 bin 428'di 2024'te ise 5 bin 151" şeklinde konuştu.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VERİLERİ

Ele geçen silahlarla ilgili de verileri paylaşan Elban, "Tabanca 2023 yılında 4 bin 380'ken 2024'te ise 4 bin 446. Hemen hemen birbirine yakın ama diğerlerindeki artış çok daha yüksek. 2023 yılında 2 bin 35 tüfek yakalanırken yüzde 35,5 artış ile 2 bin 757'ye yükseldi. 2023 yılında 10 uzun namlu yakalanırken 2024 yılında sayı 36. Artış ise yüzde 160. 2023 yılında 384 kurusıkı silah yakalanırken 2024 yılında 770. Artış oranı yüzde 100,5. Yakalanan kesici delici aletlerde yüzde 1,9 düşüş var. 2023 yılında bin 886'iken 2024 yılında bin 850'ye düşmüş" açıklamalarına yer verdi.

"MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 33'LÜK DÜŞÜŞ VAR"

Mala karşı işlenen suçların ise 2023 yılında 39 bin 776, 2024 yılında 26 bin 788 olduğunu aktaran Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 33'lük bir düşüş söz konusu. Evde hırsızlık ise 2023 yılında 2 bin 280, 2024 yılında bin 352. Yüzde 41 düşüş söz konusu. İşyerinde hırsızlık 2023 yılında bin 607, 2024 yılında ise 932. Yüzde 42'lik bir düşüş var. Hayvan hırsızlığı ise yüzde 48,5 düşmüş. 2023 yılında 128'ken 2024 yılında 66 olmuş."

"OTO HIRSIZLIĞINDA YÜZDE 64'LÜK AZALMA VAR"

Oto hırsızlığında da yüzde 64'lük bir azalmanın olduğunu vurgulayan Elban, "2023 yılında 359'ken 2024'de ise 129 olmuş. Otodan hırsızlık ise yüzde 60,82 azalmış. 2023'te bin 72'yken 420'ye düşmüş. Bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığında da yüzde 61'lik düşüş var. 3 bin 381'den bin 339'a düşmüş. Yan kesicilik suretiyle yapılan hırsızlık 2023 yılında 423'ken 2024 yılında 109'a düşmüş. Buradaki düşüş de yüzde 74. Açıktan hırsızlık 2023 yılında 7 bin 227'yken 2024 yılında 3 bin 315. Yüzde 54'lük düşüş var. 2023 yılında toplam 17 bin 388 hırsızlık oldu. 2024'te 8 bin 50 hırsızlıkta. Denel düşüş yüzde 53,7 yani bu pozitif bir şey. Mala karşı işlenen suçlarda düşüş var. Bu bizim için olumlu bir durum" diye belirtti.

"SUÇLARDA SİBER ALANA KAYIŞ VAR"

Vali Elban, sanal ortamdaki suçlara ilişkin sorulan soruya karşılık ise, "Suçlarla ilgili siber alana kayış var. Bu İzmir ya da Türkiye'ye has değil. Buna paralel olarak güvenlik, istihbarat birimlerimiz zaman zaman kamuoyuyla da konuyu paylaşıyor. Her geçen gün bu birimlerimiz siber alandaki çalışmalarını geliştirmeye ve yoğunluğu arttırmaya çalışıyor" yanıtını verdi.

Silaha erişim ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Elban, "Silah konusunda yoğun bir faaliyet yürüttüğümüz istatistiklerde gözüküyor. İnsanların zarar görmemesi huzur ve güvenlik açısından kötü niyetli olan insanların silaha erişmemesi, bunu kullanmamasına ilişkin tedbir alamız gerekiyor. Bununla ilgili operasyonlarımız bu yıl içinde yoğunlaşarak devam edecek. İnşallah yoğun bir silah sayısına rastlamayız. Silaha erişim noktasında kolaylık var diyemeyiz ama kafalarına koyduklarında erişiyorlar maalesef" cümlelerini aktardı.

"ÇETELER İLE İLGİLİ SAHADA VE MASADA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Çeteler ile ilgili soruyu yanıt veren Vali Elban, "İnsanımızı rahatsız eden ne unsur varsa onlarla ilgili hem bakanlığımız hem bizler ve kolluk birimlerimiz sonuna kadar mücadele etmek konusunda net ve kararlı. Dolayısıyla eğer birileri çıkıp örgütlü bir şekilde birilerini rahatsız etme ya da suç işlemeye karar verdiyse bizim radarımıza katılacaktır. Bu konuda sahada masada çalışmalarımız var" ifadelerini aktardı.

"İHBARDA BULUNUN' UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'suçları ihbar edin' çağrısından sonra artış olup olmadığını değerlendiren Elban, "İzmir'de geçen yıl yapılan toplantıya İçişleri Bakanımız 'ihbar' çağrısında bulunmuştu. Ben de sürekli söylüyorum 'karşılaştığınız olay ve sıkıntıda ihbarda bulunun' diyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında ihbar artış oranı yüzde 2,2. 2023'te bir milyon 388 bin ihbar gelmiş. 2024'te ise 1 milyon 425 bin. Bu artışı azımsamıyoruz ama ihbarların daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu konuda tavrımız, kararlılığımız belli. Başta suç ve suçluyla mücadele olmak üzere yaptığımız her çalışmada vatandaşımız desteği bizim çalışmalarımızda harcadığımız emekten daha aşağı değil. Onların vereceği katkıyı çok önemli görüyoruz. Bu bizim yaptığımız çalışmadaki verimliliği arttırıyor. Bu nedenle kendilerinden ihbar konusunda ve diğer konularda destek olmalarını çok önemsiyoruz. Gerçek başarının sırrının burada olduğunu düşünüyoruz" şeklinde ifadelerini aktardı.

Uyuşturucu arzını azaltmak için sürekli mücadele içerisinde olduklarının altını çizen Elban, "Talebi azaltmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz bu sıkıntıya, bağımlılığa bulaşmasını önlemek için çaba sarf ediyoruz. Uyuşturucuların kaynağı çok farklı ülkeler. İlimizde uyuşturucu üretimiyle ilgili bir tespitimiz yok" açıklamalarına yer verdi.

Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın yanı sıra, İzmir Emniyet Müdür Vekili Ruhan Güran Saraçoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.