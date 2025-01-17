Örnekköy’de kentsel dönüşüm imzaları atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda 6 bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. İZBETON AŞ yükümlülüğünde bulunan kentsel dönüşüm projelerindeki yapım işlerinin müteahhitlik belgesi olmayan kooperatiflere yaptırılmasına olanak sağlayan sözleşmelerin sonlandırılmasının ardından, çalışmalar yeniden başladı.

İZBETON'UN Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü yapım etapları için düzenlediği ihale neticesinde Erensan İnşaat ve Okçuoğlu İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı. İhaleler kapsamında üçüncü kişilere tapu devrinin söz konusu olmadığının altı önemle çizildi. İşlemler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arsa sahipliğinde yürütülecek. Uzundere ve Aktepe-Emrez etapları için de devam eden ihale çalışmalarında şantiyelerin bir an önce aktif hale gelmesi ve inşaatların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.