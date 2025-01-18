Alsancak’ın altyapısını güçlendirecek proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Alsancak bölgesinin altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin yaratacağı su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. İZSU, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Alsancak Liman bölgesini içine alan Ege Mahallesi'nde 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 yağmursuyu terfi merkezi kuracak. Çalışmalar 18 ay sürecek. İHALE 28 OCAK'TA

TÜRKİYE Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında 15 Ekim 2024'de tanıtılan diğer proje ise Konak Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Bu bölgelerde atık su hatları yenilenecek ve yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü, yağmur suyu ve atık suyu ayrı toplayacak şekilde yenilenecek. Bu projenin de ihalesi 28 Ocak'ta yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 2026 yılının ikinci yarısında bitecek.