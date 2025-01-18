Burak akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC televizyonu sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada, duruşmalarına katılmadığı için yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Burak Akbay hakkında, duruşmalara katılmaması ve savunma vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı. Burak Akbay ile birlikte Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı ve 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verilen dava Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 26 Kasım 2024 tarihinde yaptığı değerlendirmede oy birliği ile kararları bozarak yeniden yargılama yolunu açmıştı.

DURUŞMA 29 NİSAN'DA

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve yöneticilerinin "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" ettikleri suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada savunma yapan Burak Akbay'ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, Akbay'ın işleri gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. Öte yandan davada bir sonraki duruşması 29 Nisan'da yapılacak.