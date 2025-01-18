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Haberler İzmir İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon evin duvarını yıktı

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon evin duvarını yıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşalan kamyon çarptığı ev ve park halindeki iki aracı yıkıp geçti. Kazada yaralanan olmazken ev ve iki araçta hasar oluştu.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon evin duvarını yıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan kamyonun çarptığı ev ve park halindeki iki araçta hasar oluştu.

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon evin duvarını yıktı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait (İZSU), E.A. (48) yönetimindeki 35 VL 522 plakalı kamyon, freni boşalınca Güneş Caddesi 2642 Sokak'taki ev ve park halindeki iki otomobile çarptı.

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Kamyon evin duvarını yıktı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken ev ve iki araçta hasar oluştu.

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