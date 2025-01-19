Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

DÜNYADA BİR İLK

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), dünyada bir ilke imza attı. İki yıl önce İzmir sahillerinde, bir teknenin pervanesinin çarpması sonucu ağır darbe almış halde ve ölmek üzereyken balıkçılar tarafından bulunan, Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasını yaşatmak için DEKAMER ekipleri seferber oldu.

SONUNDA İYİLEŞTİ

Ekipte görevli Veteriner Hekim Deniz Türközü, Biyolog Fatih Polat, Proje Asistanı Atakan Serin ve Melisa Vezard, eski Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios'un adını verdikleri kaplumbağanın yeniden yaşama dönmesi için aylarca, özveriyle çalıştı. Özel bir yaşam tankında, büyük çabalarla tedavisine iki yıl boyunca devam edilen Helios, sağlığına kavuştu. Yakında denize bırakılacak olan Helios, özgürlüğe yüzecek.

AMELİYAT EDİLDİ

Balıkçılarca ağır yaralı halde bulunan Helios, kafatasındaki kırık ve çökmeler nedeniyle bilinci kapalı bir şekilde tedavi merkezine getirildi. Uzun bir ameliyatla beynindeki hasarlar onarıldı, ancak caretta caretta bitkisel hayata girdi. Ağızdan takılan bir hortum aracılığıyla hayatta tutulan dev kaplumbağa, şimdi denize salınacağı günü bekliyor.