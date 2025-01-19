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Haberler İzmir Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

İzmir kıyılarında tekne çarpması sonucu ağır yaralı halde ve ölmek üzereyken bulunan koruma altındaki Caretta Caretta, Dalyan’daki Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Kurtarma ekibinin ‘HELİOS’ adını verdiği dev kaplumbağa 2 yıl titizlikle sürdürülen tedavinin ardından, bitkisel hayattan çıkarak mucizevi bir şekilde yaşama tutundu.

ÖZEL HABER VURAL EFECİK

Giriş Tarihi: Gazete

Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

DÜNYADA BİR İLK

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), dünyada bir ilke imza attı. İki yıl önce İzmir sahillerinde, bir teknenin pervanesinin çarpması sonucu ağır darbe almış halde ve ölmek üzereyken balıkçılar tarafından bulunan, Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasını yaşatmak için DEKAMER ekipleri seferber oldu.

Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

SONUNDA İYİLEŞTİ

Ekipte görevli Veteriner Hekim Deniz Türközü, Biyolog Fatih Polat, Proje Asistanı Atakan Serin ve Melisa Vezard, eski Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios'un adını verdikleri kaplumbağanın yeniden yaşama dönmesi için aylarca, özveriyle çalıştı. Özel bir yaşam tankında, büyük çabalarla tedavisine iki yıl boyunca devam edilen Helios, sağlığına kavuştu. Yakında denize bırakılacak olan Helios, özgürlüğe yüzecek.

Helios mucizesi! İki yıldır bitkisel hayatta olan kaplumbağa yaşama döndürüldü

AMELİYAT EDİLDİ

Balıkçılarca ağır yaralı halde bulunan Helios, kafatasındaki kırık ve çökmeler nedeniyle bilinci kapalı bir şekilde tedavi merkezine getirildi. Uzun bir ameliyatla beynindeki hasarlar onarıldı, ancak caretta caretta bitkisel hayata girdi. Ağızdan takılan bir hortum aracılığıyla hayatta tutulan dev kaplumbağa, şimdi denize salınacağı günü bekliyor.

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