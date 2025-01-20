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Haberler İzmir Deniz bırakılan 'Güzel İzmir' 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti

Deniz bırakılan 'Güzel İzmir' 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaralı halde bulunup tedavisi yapıldıktan sonra denize bırakılan caretta caretta 'Güzel İzmir' 13 ayda 3 bin kilometre yol katederek Lübnan açıklarına kadar gitti. Caretta carettanın rotasını gösteren harita ise 18 bin kişi tarafından görüntülendi.

DHA

Giriş Tarihi:

Deniz bırakılan ’Güzel İzmir’ 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Güzel İzmir', 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti. 18 bin kişi, Güzel İzmir'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

Deniz bırakılan ’Güzel İzmir’ 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.

Deniz bırakılan ’Güzel İzmir’ 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti

2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Güzel İzmir' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı. Geçen sürede 'Güzel İzmir', 3 bin kilometre yol katederek, Lübnan açıklarına ulaştı. Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 18 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Güzel İzmir'in rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

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