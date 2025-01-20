Hortumcu işadamı hesap veriyor

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gökçe'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gökçe'nin 2022 yılı Aralık ayında sigorta şirketini devraldığı, 2023 yılında da usulsüzlükler tespit edilince Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) şirketin tüm branşlardaki sigortacılık ruhsatının iptal edildiği öğrenildi.

Gökçe'nin, firmanın eski sahibi R.C'nin eşine de iş sözü verdiği öğrenildi.

Gökçe'nin, borçları nedeni ile batık durumda olan sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini tekrar ayağa kaldırma bahanesi ile 2022 yılında hukuka şekilde devraldığı, 5 ayda şirketin sermayesinin 15 milyon liralık kısmını şirket yöneticileri ile birlikte zimmetine geçirdiği iddia edildi.

ÖZEL HESABINA AKTARMIŞ

SEDDK'nın denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havalenin yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesi ile belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra Gökçe'nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Gökçe'nin 180 bin lira karşılığında kendisini yılın iş adamı seçtirdiği ortaya çıktı.