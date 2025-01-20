İzmir’deki görüntüler tepki çekmişti! Öğretmenler ile okul idaresi görevden uzaklaştırıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.