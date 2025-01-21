İşadamı Dakın ölümden döndü

Birçok ilde restoranları bulunan işadamı Zülküf Dakın'ın eşi Ece Dakın ile Ali & Nino anahtarlığı ile başlayan aldatma, boşanma ve nafaka hacizinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. İşadamı Dakın'ın Karşıyaka'da yaşadığı lüks sitede canına kıymak istediği iddia edildi.

İzmir'de bir çocuk annesi Ece Dakın ile kendisini aldattığı iddiasıyla 20 milyonluk boşanma davası ve haciz işlemi başlatılan iş insanının yaşamına son vermek istediği ve son anda kurtarıldığı iddia edildi. Kendisine ulaşamayan yakınlarının site yönetimine ulaşması ile ortaya çıkan olayda işadamı Dakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PSİKOLOG DİYE KAYIT YAPMIŞTI

Aldatmayı ortaya çıkaran anahtarlıktan sonra, iş insanı Dakın'ı cep telefonuna sevgilisinin telefonunu psikolog danışmanlık diye kaydetmesi ile ikinci kez aldatma olayı patlak vermişti. Psikolog danışmanlık yazan numaradan gelen ilginç mesajlar ve resimlerden yola çıkan Ece Dakın, eşinin sevgilisini bu sayede deşifre etmişti.

Gürcistan ve Ali&Nino paylaşımlarını da birleştirince yasak aşkı belgeleyen Ece Dakın, eşinin kendisini evli olduğu dönemde aldattığı iddiasıyla soluğu mahkemede alarak boşanma ve maddi manevi tazminat davası açtı. Bir çocuk annesi olan Ece Dakın'ın, boşanma süresince mahkemeye eşi Zülküf Dakın'ın evlilikten olan tek çocuklarına ve kendisine nafaka kararı çıkmaması için bile mahkemeye dilekçe vererek beş parasız bırakmak istediği ileri sürmüştü.