Yargıtay’dan emsal ‘sosyal medya’ kararı

YARGITAY 12. Ceza Dairesi, başkasının evine ait ada ve parsel numarasını paylaşan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan H.S, sosyal medya hesabından başkasının evine ait ada ve parsel numarasının sorgu ekran görüntüsünü paylaştı, söz konusu evin "rüşvet malı" olduğu iddiasında bulundu, ev sahibi hakkında rencide edici ifadeler kullandı. Ev sahibinin şikayeti üzerine H.S. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "hakaret" suçlarından kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, paylaşılan bilgilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen ve hukuken korunan kişisel veri kapsamına girmediği, tapu bilgilerinin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesinin mümkün olduğu gerekçesiyle ise diğer suçlamadan beraatine karar verdi. İstinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.