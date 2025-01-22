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Haberler İzmir İzmir'de tarihi eser kaçakçısının evine baskın

İzmir'de tarihi eser kaçakçısının evine baskın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve yapılan baskında 14 adet tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de tarihi eser kaçakçısının evine baskın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.A.'nın adresini belirledi.

Savcılıktan alınan izin sonrası adreste yapılan aramada 13 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 1 adet tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet dedektör ve dedektör başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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