Müvekkil 91 avukat 81 yaşında

Akıl almaz bir yöntemle dolandırılan Özlük ölmeden, mahkemenin sonuçlandırılmasını istiyor. Uzun yıllar bankadaki parasını yöneten E.K. tarafından aklinayatarsa. com sitesini satın alma vaadiyle 3 milyon lira dolandırılan Özlük, "Yıllardır bankalardaki paramı yöneten E.K.' 'Benim bir aklinayatarsa. com adlı internet sitesi kurdum. Bu siteyi sattıktan sonra çok fazla para kazandıracak' dedi. 3 milyon liraya yakın dolandırıldım. Hakime yalvarıyorum; lütfen mahkeme sonuçlansın. Ölmeden, gözüm açık gitmeden bu kararın çıkmasını ve beni dolandıran bu insanın ceza almasını bekliyorum" diye konuştu.

ARTIK KARAR ÇIKSIN

DAVA ile ilgili görüştüğümüz 81 yaşındaki avukat İlhan Bozcalı ise "Müvekkilimin tek arzusu bu dünyaya gözlerini kapatmadan, davanın sonuçlanmasını ve E.K'nin hak ettiği cezayı alması. Artık yaşlandım ve yakında dava almayı bırakmayı bile düşünüyorum. Bu davanın bir an önce bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.