5,2’lik sarsıntının ardından kritik açıklamalar: ’Deprem fırtınası yaşanabilir’

Ege Denizi'nde gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli değerlendirmelerde bulundu. AFAD, geçtiğimiz akşam saatlerinde Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Yerin 8.65 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu hatırlattı. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü" diye konuştu.

'EGE STRES BİRİKTİRİYOR'

Görür mesajında "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.