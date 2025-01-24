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Haberler İzmir Bıçaklandığında ‘Bu adam beni öldürecek’ demişti! Ve öldürdü

Bıçaklandığında ‘Bu adam beni öldürecek’ demişti! Ve öldürdü

Melisa Çırgı, 3 yıl önce denetimli serbestlikten yararlanıp cezaevinden çıkan 2 çocuğunun babası Hasan Çırgı’nın bıçaklı saldırısından yaralı kurtulmuştu. Kaldığı açık cezaevinden firar eden suç makinesi cani koca, bu kez genç kadını katletti.

ÖZEL HABER FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Bıçaklandığında ‘Bu adam beni öldürecek’ demişti! Ve öldürdü

Alınan tüm önlemlere rağmen kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. 'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' gibi toplam 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı (26), İzmir Karşıyaka'da 3 yıl önce, denetimli serbestlikten yararlanarak yattığı cezaevinden çıktığı gün 2 çocuğunun annesi Melisa Çırgı'nın (25) burnunu kırıp karnından bıçaklamıştı.

Bıçaklandığında ‘Bu adam beni öldürecek’ demişti! Ve öldürdü

Melisa Çırgı'nın isyanını Yeni Asır duyurmuştu

FİRAR EDİP İZMİR'E GELDİ

Kaçarken de kayınvalidesini yaralayan Çırgı, polisin ısrarlı takibi sonucu tutuklanmıştı. Ancak bu tedbir de cani kocayı durduramadı. Tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki açık cezaevinden firar edip İzmir'e gelen Çırgı, bu kez genç kadını öldürdü.

Bıçaklandığında ‘Bu adam beni öldürecek’ demişti! Ve öldürdü

Suç makinesi Hasan Çırgı'yı hapishanede tutuklu bulunması bile durduramadı.

Cinayetin ardından saklandığı dere yatağında yakalanan katil koca, yeniden cezaevine gönderildi. Genç anneden geriye, "İlla beni öldürmesi mi lazım!" çığlığı kaldı.

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