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Haberler İzmir Skandal doktorun vukuatları bitmiyor

Skandal doktorun vukuatları bitmiyor

İzmir’de ‘Kanser riskin var’ diyerek rahmini ve iki yumurtalığını aldığı gerekçesiyle Ayla Şahinel ile davalık olan ve başka bir özel hastanede göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M.İ.’nin muayene ettiği kadın hastası E.K.A.’yı taciz ettiği ortaya çıktı.

METİN BURMALI ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Skandal doktorun vukuatları bitmiyor

İzmir Buca'daki özel bir tıp merkezine 2020 yılında çocuk sahibi olma hayali ile muayeneye giden Ayla Şahinel'e (47) 'Kanser riskin var, derhal rahminin alınması gerekiyor' diyerek ameliyatla rahmini ve kendisinden habersizce sağlam iki yumurtalığını alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M.İ. hakkındaki skandallar bitmiyor. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği Şahinel'in başına gelen talihsiz olayın ardından doktor hakkında soruşturma başlatılırken, bu süreçte Opr. Dr. M.İ. tıp merkezinden ayrılarak Konak'taki bir hastanede göreve başladı.

Skandal doktorun vukuatları bitmiyor

HASTASINI TACİZ ETTİ

Şahinel'in şikayetçi olduğu doktor M.İ.'nin, yeni göreve başladığı özel hastanede, 2023 yılında muayeneye gittiğini belirten E.K.A (36), doktorun ilk önce kadın asistan ile birlikte muayene ettiğini, tahlil sonuçlarını aldıktan sonra tekrar doktorun odasına girdiğinde bu kez asistan olmadığını ifade etti. Doktor M.İ.'nin odada üstünü çıkartmasını söylediğini, eşi ve kendisi ile ilgili şikayetinden bağımsız özel sorular sorduğunu öne süren E.K.A, "İlk başta yaşadıklarımı anlatamadım. Sonra eşim neden durgun olduğunu sorunca anlattım. Eşim aynı hastanede doktor olan Ş.T. ile görüştü. Gerekenin yapılacağı söylendi. Hastane yönetimi M.İ. hakkında gerekli işlemi yapmayınca ben de şikayetçi oldum" dedi.

Skandal doktorun vukuatları bitmiyor

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakim karşısına çıkan Opr. Dr. M.İ. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti tacizle suçlanan sanığın kasti bir suçtan mahkum olmuş olması konusunda kanaat oluşmadığını belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verip, doktoru 180 günlük adli para cezasına çarptırdı.

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