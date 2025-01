Eşini ve kızını otel yangınında kaybeden baba o anları anlattı: Çok büyük bir can pazarıydı

"EŞİMİN VE KIZIMIN CAN BORCU BANA YÜKLENDİ"

Baba Hilmi Altın duygu dolu sözlerini şöyle noktaladı: "Allah bana bir can verdi eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Ben de de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Bu noktada devletimize ve adaletimize en ufak hatası olan herkesin cezalandırılacağı konusunda güvenim şüphesiz tamdır. Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Bizlere bu süreçte destek olan dünyanın ve vatanımızın dört bir yanından gelen arayan soran dostlarımıza minnettarız. Dualarını esirgemeyen bizimle acı çeken herkesten Allah razı olsun. Dilerim sıralı ölüm kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acılar güzel ülkemizde son bulur."

