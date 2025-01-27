Eşini ve kızını otel yangınında kaybeden baba o anları anlattı: Çok büyük bir can pazarıydı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan Altın ailesi tatil için gittikleri otelde çıkan yangın sonrası büyük bir acı yaşadı. Eşini ve kızını yangında kaybeden baba Hilmi Altın sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin bilgi notu paylaştı. Altın, "Olay günü eşim Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş!' sözü ile gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip odadan çıktığımda ise (tahmini 30-50 saniye farkla) çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı. Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek 8. katta çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım. Onlarla beraber diğer arkadaşlarımız Yalçın ailesinin odasına sığındık. Çarşaflarla inme planı yapılırken, ben bir kez daha eşimin ve kızımın peşinden gitmek istedim. Yüzüme ıslak havlu sararak tekrar arkadaşlarımın odasını terk ettim. Ancak Duman çok daha kötüydü ve artık sıfır görüş vardı. Yine de tekrar merdivenleri arasam da başaramadım.