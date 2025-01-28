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İzmir Körfezi'nde kirlilik soruşturması!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir Körfezi’nde kirlilik soruşturması!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Körfezi’nde kirlilik soruşturması!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.

İzmir Körfezi’nde kirlilik soruşturması!

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.

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