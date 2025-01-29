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Haberler İzmir Doğum yaparken beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber: Bebeğini kucağına alamadı!

Doğum yaparken beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber: Bebeğini kucağına alamadı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hemşire 28 yaşındaki hemşire Özge Özçelik Pala, 7 aylık hamileyken sancılandı. Hemen doğuma alındı ancak operasyon sırasında beynine pıhtı attı. Bebeğini bir kez bile kucağına alamayan yoğun bakıma kaldırılan Özge hemşire, kurtarılamadı.

DHA

Giriş Tarihi:

Doğum yaparken beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber: Bebeğini kucağına alamadı!

İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özge Özçelik Pala'nın (28) beyin ölümü gerçekleşti. 7 aylık dünyaya gelen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğum yaparken beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber: Bebeğini kucağına alamadı!

Karşıya ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat'ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Özge Özçelik Pala'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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