Kızılay’dan gıda çalışanlarına eğitim

TÜRK Kızılay İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, İzmir'deki gıda firmaları çalışanlarına başta heimlich manevrası olmak üzere ilk yardım bilgileri verildi. Türk Kızılay İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Kurtaran Kahramanlar adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Türk Kızılay İzmir İl Merkezi destekleriyle gerçekleştirilen projede, İlk Yardım Eğitim Merkezi personelleri İzmir'de faaliyet gösteren gıda firmalarında çalışan özellikle servis elemanlarına başta heimlich manevrası olmak üzere ilkyardım bilgileri veriyor.